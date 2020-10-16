صور.. نادى القضاة يكرم المتميزين من حفظة القرآن الكريم

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أقام أمس الخميس، بالنادى النهرى بالعجوزة حفلا لتكريم القضاة، وأعضاء النيابة العامة حفظة القرآن الكريم، وزوجاتهم وأبنائهم، وتكريم أبناء القضاة المتفوقين فى شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.





كما شهد الحفل تكريم القضاة وأعضاء النيابة العامة المشاركين فى مسابقة الأبحاث القانونية.

وشهد مفتى جمهورية مصر العربية الدكتور شوقى علام، أمس فى حفل التكريم، وعبر فى كلمته عن قيمة رسالة القضاء السامية فى إرساء دعائم العدل، وثمن حرص القضاة وأعضاء النيابة العامة وزوجاتهم وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ومداومتهم على ذلك.

كما أشاد علام باهتمام مجلس إدارة نادى القضاة، بتكريم المتفوقين علميا والمشاركين فى الأبحاث القانونية، لما يرسخه ذلك من تقدير لقيمة العلم والتفوق والبحث، ولما يمنحه ذلك من رسالة هامة للباحثين من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتفوقين من أبنائهم على الاستمرار فى التميز والبحث والتفوق.

واستهل حفل التكريم فعالياته بكلمة من المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، رحب فى بدايتها بالدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، وتقديم جزيل الامتنان والتوقير لتلبيته الدعوة ليشهد مع قضاة مصر هذا الاحتفال الكريم.

كما عبر رئيس النادى عن تقدير قضاة مصر لدور مفتى جمهورية مصر العربية فى التصدى لكافة صور الحداثة، بتقديم الفتاوى الدينية التى تواجه هذه الوقائع الجديدة بطرح قيم الإسلام السمحة وتنوير المسلمين بأصول دينهم وتوضيح قيم الإسلام السمحة، وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم، كاشفةً عن أحكام الإسلام الحنيف فى كل ما استجد على الحياة المعاصرة.

وعقب انتهاء فعاليات التكريم قدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى لمفتى جمهورية مصر العربية الدكتور شوقى علام، درع نادى قضاة مصر وشهادة شكر وتقدير، تقديرا للدور العظيم الذى يقوم به فى هذه المرحلة المهمة التى يمر بها الوطن العربى والأمة الإسلامية ومصرنا الغالية.