اختتام جلسات اليوم الثانى للمؤتمر الدولى لتقويم التعليم والتدريب  

وشهد المؤتمر الذى عُقد افتراضيًا بتنظيم من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لقمة مجموعة العشرين حضورا مكثفًا من قبل المهتمين والمختصين، وبمشاركة عددٍ من أصحاب المعالى والمسؤولين فى القطاعات الحكومية بالمملكة والعالم، وممثلين لمنظمات أممية، ومحاضرين من جامعات عالمية وإقليمية ومحلية.

وعُقدت الجلسة الختامية للمؤتمر التى قدمها رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، تناول فيها البيان الختامى للمؤتمر، حيث أوصى بضرورة تجديد التعليم وتطويره لدعم النمو الاقتصادى، وأن جودة التعليم الهدف الأهم، وليس كميته، حيث يتجلى ذلك فى إجادة المتعلم لما تعلمه من معارف ومهارات، وقدرته على توظيفها توظيفًا يُنبئُ بإنتاجيته حينما يلتحق بسوق العمل، وبحسب إنتاجيته سيكون دخله ورفاهه الاقتصادى.

وأكد أن إدخال الإصلاحات الكبرى فى مجال التعليم يتطلب قياس مدى التقدم من خلال تحليل البيانات، وضمان التكامل والاتفاق بين أصحاب المصلحة الرئيسين نحو هدف مشترك.

وحول تنفيذ عمليات التقويم وضمان جودة المدارس، حث البيان على توفير البيانات والمعلومات لأعضاء الهيئة التعليمية فى المدارس، ولصناع القرار التعليمى، بما يدعم جهود تحسين التعليم والتعلم، مشيرًا فيما يخص تقويم نواتج التعلم للتعليم العالى إلى أنه من المهم أن يشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة التى تركز على المخرجات فى التعليم والتعلّم، والبحث العلمى، والأداء الإدارى، إضافة إلى ما يمكن تسميته "المهمة الرابعة"، التى تُعنى بالتأثير الواسع للتعليم العالى والبحث العلمى فى ثقافة المجتمع والصحة العامة والتعلم مدى الحياة.

ولدعم تطوير تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب أكد البيان أهمية العناية بجودة برامج التعليم والتدريب بالتركيز على المخرجات، كما أن استعمال البيانات الضخمة ومؤشراتها التحليلية مهم لمتابعة تطبيق "أُطر المؤهلات الوطنية"، وتطويرها لتكون أكثر شمولًا، وكذلك لتطوير معايير دولية للمؤهلات والمهارات، والعمل مع المجالس المهنية القطاعية.

وحول استخدام البيانات التقويمية فى البحوث والتقارير أوصى البيان فى استراتيجية البيانات بالعناية بأطر الحوكمة لرفع جودة البيانات ومصداقيتها ودقتها، وتدريب المعنيين وأصحاب المصلحة -ومنهم الباحثين- على الاستفادة من البيانات، كما أكد على ضرورة إعداد التقارير بناءً على البيانات لتحسين الممارسات فى جميع جوانب النظام التعليمى ومستوياته.

وشدد البيان أيضًا على أهمية الاستمرارية فى أداء عمليات التقويم أثناء جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بنجاح هيئة تقويم التعليم والتدريب فى تنفيذ الاختبار التحصيلى العلمى عن بُعد لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة باستعمال منصات الاختبارات عن بُعد، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المراقبة على الاختبار، ويؤكد أن تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى يمكن أن تقدم حلولًا ناجحة فى تنفيذ الاختبارات عن بُعد فى الظروف العادية، بل حتى فى عمليات التقويم والاعتماد.

وعدّ البيان جودة التعليم عاملًا مؤثرًا ورئيسًا فى دعم إسهام التعليم فى النمو الاقتصادى وعليها الرهان، وفيها يجب الاستثمار، ولكى تتحقق يجب توفر نهج وأساليب تقويم فاعلة، مع الاستفادة من بيانات التقويم فى دعم قرارات الإصلاح والتحسين.

ووجه البيان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولى العهد -حفظهما الله- على الدعم الدائم والنوعى للارتقاء بجودة التعليم والتدريب ورفع كفايتهما بما يسهم فى تحقيق الرفاه وتعزيز التنمية الاقتصادية والمنافسة العالمية.

وكانت جلسة افتتاح المؤتمر قد عُقدت بحضور معالى رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى راعى المؤتمر، تحدث فيها رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أندرياس شلايشر، بمشاركة معالى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان الذى استعرض نجاحات تجارب ودراسات قامت بها الهيئة أثناء جائحة كورونا فى ورقة بعنوان " تقويم التعليم والتدريب خلال جائحة فيروس كورونا -الدروس المستفادة من تجربة هيئة تقويم التعليم والتدريب-".

وناقشت الجلسات العلمية فى اليوم الأول محور تنفيذ عمليات التقويم وفحص الجودة فى المدارس، ورأس الجلسة المدير العام لمكتب التربية العربى لدول الخليج الدكتور على القرنى، ثم قدم الرئيس التنفيذى لتعليم أسكتلندا سابقا الدكتور بيل ماكسويل ورقة "بناء استراتيجيات فعالة للجودة تواكب تطلعات أنظمة التعليم فى القرن الحادى والعشرين..استراتيجية ضمان الجودة فى أنظمة التعليم"، وقدم المفتش الاستراتيجى فى مفتشية التعليم بهولندا بيرت ليشتنبيرغ ورقة بعنوان "الحاجة إلى رؤية وطنية لتنفيذ عمليات فحص الجودة"، كما قدمت أستاذ اللغة العربية فى جامعة زايد الدكتور هنادا طه ورقة بعنوان "تعليم اللغة العربية وتعلّمها وتقويمها.. حتى لا نضيّع الطريق".

واختتمت الجلسة بورقة عن " الإطار الوطنى لتقويم التعليم العام فى المملكة العربية السعودية.. تكامل السياسات من أجل التحسين المستمر"، قدمها المدير التنفيذى للمركز الوطنى للتقويم والتميز المدرسى الدكتور محمد الغامدى.

وناقش المؤتمر محور تقويم واعتماد برامج التعليم والتدريب التقنى والمهنى، ورأس الجلسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وتناولت الجلسة استراتيجية التحول فى المؤسسة العامة التدريب التقنى والمهنى، وربط التعليم والتدريب التقنى والمهنى باحتياجات سوق العمل، قدمها محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى الدكتور أحمد الفهيد، كما ناقش وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهرانى "التجديد فى سوق العمل..ركيزة المهارات"، وناقش أخصائى برامج قطاع تطوير الشباب والقراءة والمهارات فى اليونسكو السيد هيروميتشى كاتاياما "تطوير المؤهلات والإفادة من المؤشرات التحليلية المستخلصة من البيانات الكبيرة"، وتناول المدير الأول للسياسات السابق بوزارة التعليم فى نيوزيلندا جوش ويليامز "الجودة الإلكترونية: كيف تدعم التقنية الرقمية الجودة والاتساق فى التعليم والتدريب والمهنى".

وتحت عنوان "تقويم برامج التلمذة فى أسكوتلندا" ناقش رئيس قطاع التقويم والبحوث بمؤسسة تنمية المهارات فى أسكوتلندا الدكتور باتريك وات التجربة الأسكتلندية فى التقويم، بينما ناقش المدير التنفيذى للمركز الوطنى لتقويم واعتماد التدريب محمد العسيرى "مدخل التقويم والاعتماد الذى تتبناه هيئة تقويم التعليم والتدريب لقطاع التدريب فى المملكة العربية السعودية"، كما رأس الجلسة الأخيرة فى اليوم الأول معالى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم واستضافت الزميل الأول فى مؤسسة هووفر بجامعة ستانفورد الدكتور إريك هانوشيك، وخصصت لنقاش محور العائد الاقتصادى لجودة التعليم.

وفى ثانى أيام المؤتمر، ناقشت الجلسة الرئيسة برئاسة المستشار الأول لهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور محمد الزغيبى محور تنفيذ التجديد التربوى على المستوى الوطنى، بمشاركة وزيرة التعليم فى نيوزلندا سابقًا هيكيا باراتا، وقدمت ورقة بعنوان "تنفيذ التجديد التربوى على المستوى الوطنى" حول إجراء إصلاحات على التعليم فى نيوزيلندا.

بعد ذلك رأست رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور إيناس العيسى، جلسة النقاش التى تطرقت محور تقويم نواتج التعلم فى التعليم العالى، حيث تناولت "مبادرات تحسين نواتج التعلم فى التعليم العالى بالمملكة"، قدمها نيابة عن نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديرى، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعى الدكتور عبدالرحمن الخريف، وقدم رئيس قسم الابتكار وقياس التقدم بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الدكتور ديرك فان دام ورقة بعنوان "تقويم نواتج التعلم للتعليم العالي.. مبادرة تقويم التعليم العالى CLA".