مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض وجهاتها فى إفريقيا وأوروبا

طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، العديد من التخفيضات على تذاكر الطيران لأكثر من وجهة، استكمالاً لحملتها الترويجية "مش هنبطل نسافر" تنشيطاً لحركة الطيران، وتشجيعاً لعملائها للإقدام على السفر بشكل مستمر.





وأعلنت الشركة عن أعلى نسبة تخفيض طرحتها وهى 50 % على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى أكرا على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، ويكون شراء التذاكر متاح من اليوم، على أن يكون السفر حتى 20 أكتوبر 2020.

كما طرحت تخفيض آخر بنسبة 30% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى جوهانسبرج على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، ليكون شراء التذاكر متاح حتى 6 نوفمبر 2020، على أن يكون السفر حتى 10 ديسمبر 2020.

وقدمت الشركة تخفيض بنسبة 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى البحرين على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى 30 أكتوبر 2020، على أن يكون السفر حتى أول ديسمبر 2020.

بالإضافة إلى تخفيض أخر بنسبة 20% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى مسقط على درجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية ، وشراء التذاكر متاح حتى 15 نوفمبر 2020، على أن يكون السفر حتى أول ديسمبر 2020، وكذلك تخفيض على رحلاتها من القاهرة إلى باريس يصل إلى35 ٪ على الدرجة السياحية و 10 ٪على درجة رجال الأعمال على أن يكون شراء التذاكر حتى 15 نوفمبر والسفر حتى 10 ديسمبر 2020.

كما طرحت الشركة تخفيض آخر بنسبة 15 % على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى بروكسل على الدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى 15 نوفمبر 2020، على أن يكون السفر حتى 24 ديسمبر 2020.