انت الان تتابع تفاصيل خبر طوارئ مع بدء الدراسة بالمدارس والجامعات و8 إجراءات تغزو مدارس مصر بسبب فيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من المقرر أن يتم بدء الدراسة غداً السبت الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري، وذلك بعد انقطاع طويل منذ مارس الماضي، وتبدأ الدراسة وسط حالة من القلق المشروع لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولكن من جانبة قام وزير التربية والتعليم بطمأنة الجميع، مؤكداً أن هناك حال من الطوارئ في جميع مدارس مصر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

طوارئ مع بدء الدراسة بالمدارس والجامعات و8 إجراءات تغزو مدارس مصر

ولكن السؤال الآن هو، ماذا سيتغير مع بداية الدراسة لمواجهة فيروس كورنا ولمنع تفشية وانتشاره بين الطلاب، وهذا ما سنكشفه لكم من خلال السطور القليلة التالية.

فمع بدء الدراسة سيتم اتخاذ 8 إجراءات هامة، وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

أولاً| الإلتزام بالكمامة، ففي إطار التعاون بين التعليم الصحة، أكدت هالة زايد وطارق شوقي على ضرورة إلتزام الطلاب بالمامة كشرط أساسي لدخول المدرسة.

ثانياً| تقليل الكثافات في الفصول، وتوزيع الطلاب على مدار الأسبوع، بحيث يحضر كل طالب يومين في الأسبوع، والأمر متروك لكل مدرسة مدرسة من ناحية تنظيم الجداول.

ثالثاً| التطهير، حيث ستلتزم كل مدرسة بالحرص على التطهير المستمر والدائم في كل مكان بالمدرسة “الفصول والمكاتب وغيرها”.

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رابعاً| مع بدء الدراسة تم التنيه على جميع المسؤولين بعدم تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب.

خامساً| طابور المدرسة لم يلغى، ولكن الأمر متروك لكل مدرسة.

سادساً| حال ظهور أكثر من حالة كورونا في أي فصل على مدار أسبوعين يتم غلق المدرسة.

سابعاً| إلغاء التعاملات المالية.

ثامناً| يتم تجهيز غرفة عزل في كل مدرسة حال اكتشاف حالة انفلونزا أو اشتباه كورونا.