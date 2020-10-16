فيديو .. عمرو أديب معلقا على حادث فتاة المعادى : حق مريم رجع

وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن حق مريم عاد إليها سريعا، موضحا أنه لا أحد يستطيع التقليل من بشاعة "حادث مريم" ولكن هناك من يستغل الحادث بشكل آخر، مؤكدًا أن هناك سيدات يخرجن فى قرب صلاة الفجر لشراء الخضروات.

وأكد أن حوادث الأمن العام تحدث فى جميع دول العالم، مثل حادث طعن مدرس وقع فى باريس منذ أسبوعين، وعلق متسائلا: "هل نقدر نقول أن باريس غير آمنة؟".