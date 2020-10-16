وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن حق مريم عاد إليها سريعا، موضحا أنه لا أحد يستطيع التقليل من بشاعة "حادث مريم" ولكن هناك من يستغل الحادث بشكل آخر، مؤكدًا أن هناك سيدات يخرجن فى قرب صلاة الفجر لشراء الخضروات.
وأكد أن حوادث الأمن العام تحدث فى جميع دول العالم، مثل حادث طعن مدرس وقع فى باريس منذ أسبوعين، وعلق متسائلا: "هل نقدر نقول أن باريس غير آمنة؟".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. عمرو أديب معلقا على حادث فتاة المعادى : حق مريم رجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.