عمرو أديب يذيع اعترافات قتلة فتاة المعادى: "الشنطة كان فيها 85 جنيه وشوية فيز"

نشر الإعلامي عمرو أديب، فيديو لاعترافات المتهمين في مقتل مريم المعروفة إعلاميا بفتاة المعادي، وذلك بعد أن قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة القضية لحين محاكمتهم.

وقال المتهم وليد عبد الرحمن خلال الفيديو، الذي عرض ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أنا استلمت العربية الصبح وقابلت محمد ونزلنا المعادي وقعدنا نلف شوية علشان نلاقي حد ناخد منه الشنطة، قابلنا واحدة في المعادي خدنا منها الشنطة وجري الميكروباص وخدنا بعضنا وطلعنا على الأوتوستراد ورمينا الشنطة قبل دار السلام وفتشت الشنطة لاقينا فيها 85 جنيه والفيز بتاعتها والكارنيه، وأنا أخدت المكياج بتاعها ورميناها فاضية".

فيما قال المتهم محمد أسامة المتهم الثاني بقتل مريم: "نزلنا الصبح واشتغلنا على العربية من 7 الصبح لحد 3 ونص، وقولنا نطلع ناخد شنطة، وقبل ما ننزل المعادي حطينا ععلى النمر شحم، وطلعنا على هناك، وماشيين في شارع وكان في بنت ماشية محجبة، وفضلنا ماشيين وراها وسحبت الشنطة والبنت عافرت معايا ووقعت في الأرض وأنا أخدت الشنطة، ووليد جري بالعربية".