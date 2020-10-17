أشرف رشاد: مصر تواجه تحديات تستوجب وحدة الصف خلف الرئيس السيسى 

أقيم مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا للقائمة الوطنية بمحافظة قنا فى نجع حمادى، تحت إشراف النائب هشام الشعينى، المرشح عن القائمة، وبحضور النواب أشرف رشاد، النائب الأول لحزب مستقبل وطن، ومصطفى بكرى، المرشح عن القائمة، والدكتور إيهاب رمزى، المرشح عن القائمة بالمنيا، وكافة أعضاء القائمة عن قنا.





وأكد المهندس أشرف رشاد، أن فلسفة القائمة الوطنية، تهدف لتمثيل الأحزاب والمستقلين وفئات سياسية واجتماعية عديدة تحت قبة البرلمان، مبينا أن مصر تواجه تحديات عديدة تستوجب وحدة الصف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى. من جانبه دعا بكرى المصريين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات. وشدد بكرى على رفض الإساءة لأى من المرشحين، مطالبا بأن تكون لغة الاختلاف راقية ولمصلحة الوطن. كما أكد النائب هشام الشعينى، أن مصر تقف خلف القائد السيسى وأن الانتخابات القادمة مهمة ويجب المشاركة فيها.

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