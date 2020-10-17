فيديو.. شوقى : النظام التبادلى يقلل الكثافات بالفصول وطابور الصباح اختيارى

قدم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطمينات لأولياء الأمور، بشأن ذهاب أبنائهم للمدارس مع بداية العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن طابور الصباح سيكون اختياريا.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أشار شوقى إلى أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان ينسقان بشكل كامل، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه تم تخصيص غرفة للعزل الصحى بكل مدرسة.

وتابع: "كل المدارس بها غرف عزل للتعامل مع أى حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا"، مؤكدا أن النظام التبادلى يساهم بشكل كبير فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية، حيث ستوفر الوزارة فرق متابعة للتأكد من التزام المدارس بهذا النظام.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن وزارته مستعدة لكل السيناريوهات التى يمكن أن تحدث خلال العام الدراسى الجديد، موضحا أنه تم إعداد وتجهيز مواد تعليمية للطلاب فى حالة الإغلاق الكامل حال تفشى كورونا مرة أخرى.

وواصل: "تركنا حرية حركة كبيرة على مستوى المدرسة، فالمدرسة قد تقرر إلغاء الطابور الصباحى لعدم وجود مكان، وسيتم نشر إرشادات واضحة جدا للطلاب وأولياء الأمور والإداريين فى المدرسة للتعامل مع أى حالة كورونا أو اشتباه".

وعن تسليم التابلت للطلاب، أشار الوزير إلى أنه سيتم تسليمه قبل نهاية الأسبوع المقبل، كما سيتم إجراء تجارب على المنصات الإلكترونية، للتأكد من استيعابها لكافة الطلاب.

وكشف شوقى خلال مداخلته الهاتفية، عن إضافة محتوى باللغة الفرنسية على المنصات الإلكترونية، مبينا أن هناك أيضا مجموعات تقوية وقنوات تليفزيونية تعليمية، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية.