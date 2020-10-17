الأجهزة الأمنية توضح حقيقة اختطاف فتاة شارع الميرغني: تستجدي تعاطف المقربين بعد وفاة والدها

أوضحت الأجهزة الأمنية حقيقة اختطاف فتاة في شارع الميرغني أسفل كوبري الميرغني مع تقاطع شارع الثورة.
وبمواجهتها اعترفت أنها عقب انتهاء أعمالها أمس بالكول سنتر التابع لشركة فودافون بعمارة ابو غالي بشارع الميرغني الساعة ٧ مساءا استقلت احدى السيارات الميكروباص وتوجهت لمقابلة صديقتيها المدعوة سلمى والمدعوة سارة بميدان الالف مسكن امام محل عصير افوكادو وتقابلوا مع ثلاث شباب احدهم يدعى/ محمود احمد كان زميلا لها بالمدرسة وتقدم للارتباط بها منذ عدة شهور ولكن انفصلوا وبعد الانتهاء استقلت سيارة ميكروباص من ميدان الالف مسكن للتوجه لمسكنها بمنطقة الزيتون شارع جسر السويس واثناء صعودها بالميكروباص اصطدمت راسها بالميكروباص واثناء جلوسها داخل الميكروباص جاء على خاطرها وتولدت فكرة البوست التي قامت بنشره، وأنها قامت باقتباسه من على أحد الجروبات الخاص بالفتيات تحت اسم (هيرمونز كيبرز) وقامت بالتعديل على هذا البوست وقامت بنشره وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة منذ ثلاثة أشهر لوفاة والدها وبُعد اصحابها وأقاربها عنها، لاستجداء تعاطفهم، معتقدة أن ذلك سيتم متابعته من اصدقائها فقط ونشرت البوست ونامت وعقب استيقاظها فوجئت بزيادة عدد المتابعين لها وللبوست .
وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ اللازم قانونيا ضدها نحو البلاغ الكاذب والعرض على النيابة.
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