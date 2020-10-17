أبو العينين في مؤتمر حاشد لعظيمات الجيزة والدقي والعجوزة: مصر رُزقت برئيس يُعظم قدر المرأة ويؤمن بدورها الكبير.. ولدينا خطة شامل...

أبو العينين لعظيمات الجيزة والدقي والعجوزة:

مصر رزقت برئيس يعظم دور المرأة ويعطيها حقها

تحية لشهداء الوطن الذي ضحوا بأرواحهم لنصل لتلك الإنجازات

الإنجازات توفير 100 منحة لأبناء الشهداء للدراسة في الأكاديمية البحرية

المشاركة الكبيرة في الانتخابات تضمن استكمال مسيرة الإنجازات

العالم يحسد مصر على الإنجازات التي تحققها

لدينا خطة شاملة لتطوير جميع أحياء وميادين الجيزة

عقد النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة 2020، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لـ عظيمات الجيزة والدقي والعجوزة، بحضور المئات من سيدات وفتيات الدائرة، بحضور الحاجة سمية أبوالعينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، والشيخ مصطفى عزت مدير المؤسسة.

وفي بداية اللقاء أعرب أبو العينين، عن سعادته بالدعم والتأييد الكبير الذي لمسه من سيدات الجيزة والدقي والعجوزة، قائلا: "اليوم عندي بمثابة عيد لاستقبال أم البطل وأم الشهيد واستقبال الأم المصرية المدرسة التي ربت وعلمت وخرجت أجيالا وأجيالا عبر العصور"، مشيرا إلى أن مصر رزقت برئيس عظّم دور المرأة المصرية، فهي من ربت وعلمت الطبيب والمهندس والقاضي والعامل والمزارع فهي تستحق كل تكريم واحترام.

وأشار أبو العينين إلى أن شعاره الانتخابي "معا.. من أجل مصر" هو تجسيد واقعي للدور الذي يقع على عاتق الجميع من التكاتف لأجل بناء الوطن، لافتا إلى أن تلك الانتخابات بمثابة استحقاق دستوري لبناء مصر الحديثة، وتحتاج مشاركة واسعة من جميع فئات الشعب لتحقيق الأحلام واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى الجميع يشهد كيف تتغير مصر سريعا بل أن العالم أصبح يحسد مصر على هذا التقدم وهذا التغيير السريع الذي تحققه في مختلف المجالات والنهوض بالوطن للأفضل.

ووجه أبو العينين نصيحة لكل أهالي دائرة الجيزة بضرورة تحكيم ضمائرهم في اختيار من يمثلهم قائلا: "عمري ما قلت انتخبوا فلان أو علان، لكن بقول انتخبوا من ترضاه ضمائركم"، مؤكدا على ثقته في وعي أبناء دائرته في اختيار النائب الذي يمتلك القدرة على تنفيذ الطلبات، والقدرة على التغيير للأفضل، وتوصيل صوت من يمثلهم للجميع، ومن يمتلك القدرة على تمثيل مصر في الداخل والخارج، ومن تكون كلمته محل ثقة من الجميع.

وأكد أبو العينين، أنه منذ اليوم الأول لإعلان نيته للترشح للانتخابات، أعد مخططا تفصيليا باحتياجات كل منطقة في الدائرة، وتم عرضه على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتم الاتفاق على البدء في تنفيذه، مشيرا إلى أنه نه لمس توافقا ملحوظا في الرؤى مع محافظ الجيزة للنهوض بالمحافظة، وفقا للرؤى التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه وفقا لتلك الرؤى قرر محافظ الجيزة إطلاق خطة تطوير شاملة في الطرق والميادين، وتطوير كورنيش النيل لإعادة المظهر الحضاري له، إضافة إلى تنفيذ خطة تطوير واسعة في شارع جامعة الدول العربية، والشوارع والطرق الطولية والعرضية المتفرعة منه.

ووجه أبو العينين التحية لشهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، كما توجه بالتحية لأسر وأمهات الشهداء والأبطال، وقال "أبو العينين" تعقيبا على كلمة والدة الشهيد الرائد ضياء فتحي - خبير مفرقعات استشهد أثناء عمله في تفكيك قنبلة بشارع الهرم في ٦ يناير ٢٠١٥ - ، قال: "تحية لأم الشهيد والبطل، فالشهيد لم يمت إنما حي في جنة الله".

وأعلن عن تقديم العديد من المبادرات لأبناء الجيزة عامة وأسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة خاصة، مشيرا إلى أنه من بين تلك المبادرات توفير منح دراسية بجامعة النيل وأولوية خاصة لأبناء الدائرة من أسر وأبناء شهداء الوطن، بواقع 10 منح دراسية كل عام، فضلا عن توفير 100 منحة أيضا لأبناء الدائرة من أسر الشهداء للدراسة في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.