رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة .. خلال موقع القوى العاملة

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة ، بعد قرار عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 500 جنيه شهريًا “المرحلة الرابعة”، وذلك عن طريق التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، بهدف رفع المعاناة عن أصحاب العمالة المؤقتة الذي تضرروا من تداعيات القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة

يستطيع كل من ينطبق عليه شروط الحصول على المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة والتي يتم صرفها بواقع 500 جنيه لكل شهر ولمدة ثلاثة شهور، ومن خلال التسجيل في موقع وزارة القوى العاملة manpower، بالخطوات التالية :

الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

كتابة بيانات مقدم الطلب ( الاسم الرباعي – الرقم القومي – رقم المحمول – النوع – الحالة الاجتماعية – تاريخ الميلاد) .

اختيار المحافظة من القائمة .

كتابة مؤهل مقدم الطلب .

كتابة عمل المتقدم .

اختيار جهة العمل إن وجدت .

الضغط على إرسال .

الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يستطيع جميع من تقدموا للحصول على المنحة الاستثنائية للعمالة الغير منتظمة، الاستعلام عن مدى استحقاقهم لها من عدمه، أما الذي انطبق عليهم الشروط بعد القيام بعملية تصفية الأعداد المتقدمة من واقع البيانات المتوفرة التي أصبحت تملكها الحكومة ومن خلال البحث بالرقم القومي واتلتأكد من البيانات المسجلة، يتم إرسال رسالة نصيه على هاتفه المحمول، تحتوي على موعد ومكان الصرف .

بيانات العمالة غير المنتظمة حتى 15 اكتوبر 2020

بلغ عدد المسجلين حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ولمدة 6 أيام، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل .

يتم تدقيق البيانات بشكل فوري .

على المسجلين انتظار رسالة بموعد ومكان الصرف .

الاختيار يتم على أساس التأكد من الفئات التي تضررت بالفعل من وباء كورونا بعملها في قطاعات عمل غير منتظمة .

يتم تحديد آلية الصرف للمرحلة الرابعة من قبل لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا .

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