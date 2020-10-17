وقال الوزير، إن مدة الفيديو 33 دقيقة، مطالبا أولياء الأمور والتلاميذ بإحضار ورقة وقلم لتسجيل بعض المعلومات الهامة، كما نصحهم بمشاهدة الفيديو بالكامل.
ويستعرض الفيديو، كيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية، وكذلك يشرح طريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب، وما تجهزه الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.
واختتم شوقى: "كل عام دراسى وحضراتكم بكل خير وصحة وعافية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم ينشر فيديو لآخر استعدادات الدولة لبدء العام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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