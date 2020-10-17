وزير التعليم ينشر فيديو لآخر استعدادات الدولة لبدء العام الدراسى الجديد

وقال الوزير، إن مدة الفيديو 33 دقيقة، مطالبا أولياء الأمور والتلاميذ بإحضار ورقة وقلم لتسجيل بعض المعلومات الهامة، كما نصحهم بمشاهدة الفيديو بالكامل.

ويستعرض الفيديو، كيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية، وكذلك يشرح طريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب، وما تجهزه الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.

واختتم شوقى: "كل عام دراسى وحضراتكم بكل خير وصحة وعافية".