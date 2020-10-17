انت الان تتابع تفاصيل خبر “زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول إصابات ووفيات كورونا اليوم والإجمالي يسجل 105159 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة برئاسة دكتورة هالة زايد منذ قليل عن التقرير اليومي والمعتاد الخاص بأعداد المصابين بفيروس كورونا عن يوم الجمعة الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري، ولوحظ في تقرير اليوم زيادة بمقدار 8 حالات مقارنة بإصابات الأمس، مع حالة من الإستقرار بالوفيات.

بيان وزارة الصحة اليومي حول مصابي كورونا اليوم

وجاء التقرير اليومي للصحة على النحو التالي:

أولاً| الحالات التي شفاؤها اليوم بكل كامل سجلت 78 حالة جديدة بانخفاض 13 حالة عن الأمس.

ثانياً| إجمالي الحالات حتى الآن سجلت 98089 حالة، وخرجت جميع هذه الحالات من مستشفيات العزل عقب تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

ثالثاً| أما من حيث إصابات اليوم فقد سجلت 126 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط.

اقرأ أيضاً:

“بالفيديو” لحظة عودة ميت للحياة بعد موته ووضعه بالثلاجة 20 ساعة

أحمد حسن وزينب يفتتحان مطعم جديد بالمعادي وزحام شديد وإغماءات

مبروك عطية يحذر “متلبسوش قمصان نوم وشورت وفانلة قدام أولادكم”

أول بيان للداخلية حول فتاة المنوفية الطبيبة المختفية بعد العثور عليها

“مش كهربا ولا غاز” أسباب وفاة عروسي الشرقية بحمام الشقة ليلة دخلتهم

رابعاً| كما بلغت إجمالي الإصابات منذ دخول الفيروس لمصر وحتى اليوم نحو 105159 حالة ومن بينهم حالت التعافي والبلغة 98089 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم 16 أكتوبر فقد سجلت الصحة 11 حالة وفاه جديدة، وهي نفس حالات الأمس.

سادساً| كما وصل إجمالي حالات الوفاه بكورونا حتى الآن 6099 حالة، معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.