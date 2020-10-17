موعد صرف رواتب شهر اكتوبر 2020 .. لجميع العاملين بالدولة

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد صرف رواتب شهر اكتوبر 2020 ، قررت وزارة المالية صرف رواتب شهر اكتوبر تباعًا تبعًا لجدول معلن للوزارات والهيئات، ولن تتاح الرواتب لتلك الجهات إلا في المواعيد المحددة، كما قررت الوزارة تحديد صرف الرواتب للشهر الحالي عن موعدها لمنع التكدس على ماكينات الصرف الآلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

موعد صرف رواتب شهر اكتوبر 2020

قررت وزارة المالية المصرية صرف رواتب شهر اكتوبر 2020م، بداية من يوم الأحد 25 أكتوبر ولمدة يومين حيث يستمر الصرف أيام 26 و27 اكتوبر الجاري، مقسمة على الهيئات والوزارات، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة كورونا المستجد، وللحد من تكدس المواطنين على ماكينات الصراف الالي، لمواجهة وباء كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المسحقين للصرف، مضيفة أنه سوف يتم صرف المستحقات الأخرى أيام 7 ، 11 ، 12 أكتوبر الجاري .

جداول صرف رواتب شهر اكتوبر لجميع العاملين بالدولة

نشرت مؤخرًا وزارة المالية، جدول صرف رواتب شهر اكتوبر الجاري في الوزارات والهيئات، لتعرف كل موظف على موعد صرف راتبه للإلتزام به ولعدم التزاحم بينهم ولا سيما في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في هذه الفترة، وسوف يكون الصرف كالتالي :

الوزارات والهيئات التي تقوم بالصرف يوم 25 أكتوبر

وزارات : (الصحة، النقل والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، و الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، والأوقاف، الإسكان، والسياحة، والبترول، والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدني) .

الوزارات والهيئات التي تقوم بالصرف يوم 26 أكتوبر

(التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار، ومديريات الخدمات بالمحافظات، ودواوين المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات، والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ) .

الوزارات والهيئات التي تقوم بالصرف يوم 27 أكتوبر

(التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وزارة الخارجية، الشباب والرياضة، وزارة المالية، بعض المديريات بالمحافظات وهي:التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطرى، وأخيرًا الشباب والرياضة) .