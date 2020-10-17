الأوقاف توزع 9 أطنان لحوم أضاحى اليوم فى المحافظات

وقالت الوزارة، فى بيان سابق، إن المحافظات الى سيتم التوزيع بها هى (بنى سويف - الإسكندرية - البحيرة)، بواقع (4) أطنان لمحافظة الإسكندرية، و(3) أطنان لمحافظة البحيرة، و(2) طن لمحافظة بنى سويف. وذلك للأسبوع الحادى عشر على التوالى .

وأعلنت أنه سيصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه (1093) طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما نبهت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.