نقل وخصم .. الأوقاف تعاقب قياديا لسماحه لمرشح برلمانى بصعود المنبر

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء عمل الشيخ محمد على على عبد الكريم من العمل بالتفتيش وعودته إمامًا مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقله إلى محافظة المنيا، وذلك لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفى.





وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى نظرًا لإخلال المذكور الجسيم بواجبه الوظيفى وتمكينه لشيخ معهد أزهرى سابق بالمعاش، ومرشح للانتخابات البرلمانية الحالية من صعود المنبر، وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة.

وكلفت الوزارة الدكتور سيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، بعمل مذكرة مفصلة بالواقعة لرفعها لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

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