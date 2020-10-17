طرح شاطئين بالإسكندرية للإيجار فى مزاد علنى

أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مزايدة علنية لتأجير شاطئين بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات.





وقال رئيس إدارة السياحة والمصايف، فى تصريحات صحفية، إن الشاطئين المقرر طرحهما خلال المزايدة هما رأس التين الشرقى المميز، ورأس التين الغربى "الخدمة لمن يطلبها" بحى الجمرك.

وأوضح رشاد، أن المزايدة تجرى لكل شاطئ على حدة يوم 1 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ 299 جنيها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد للشاطئ الأول 30 ألف جنيه، والثانى 25 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.