انتظام الدراسة داخل 2449 مدرسة فى الغربية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، وفقا لبيان صحفى اليوم السبت، إنه تم توزيع الملصقات التى تتضمن الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والفيروسات وخاصة فيروس "كورونا المستجد" للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وأضاف حسن، أن المحافظة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد لاستقبال مليون و165 ألفا و491 طالبا وطالبة على مستوى العشر الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 2449 مدرسة على مستوى المحافظة والتى تضم 23 ألفا و995 فصلا دراسيا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وشدد حسن، على ضرورة الالتزام بالمتابعة الميدانية الجادة والهادفة والتنسيق بين المنوط بهم متابعة المدارس لضمان زيارة جميع المدارس فى أقل فترة زمنية وعدم مغادرة المتابع للمدرسة فى حالة وجود سلبيات إلا بعد تصحيحها.

كما شدد على أهمية متابعة إعداد المعلمين لدفاتر التحضير وتسجيل بيان توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية وتأمين الطلاب والعاملين بالمدرسة، موجهًا مديرى الإدارات التعليمية بأن يكونوا على قدر المسئولية فى إدارة الأزمات.