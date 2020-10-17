وزير التنمية يطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة فى 375 تجمع ريفى  

وكان فى استقبال شعراوى عقب وصوله للأقصر، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح بيان صحفى، للوزارة، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستهل وزير التنمية المحلية جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية (القبلى قامولا) لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة، كما سيقوم الوزير شعراوى ومحافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى المتكامل بالقرية وذلك ضمن خطة العام المالى 2020/2021.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه تم تنفيذ مشروعات بحوالى 52 مليون جنيه فى 3 قرى بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والبالغة 143 قرية فى 11 محافظة.

ويعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التى سيعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وطارق الفقى محافظ سوهاج وأشرف الداودى، وعصام سعد محافظ أسيوط وأسامة القاصى محافظ المنيا وأشرف عطية محافظ أسوان وهشام آمنة محافظ البحيرة.

كما يشارك فى الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا.

ويشارك فى الورشة أيضا كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسؤولى شركات المياه وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه سيتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية على مستوى 375 تجمع ريفى فى 14 محافظة، كما سيعقب ذلك عقد حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلى اللجان المجتمعية بقرى حياة كريمة بـ6 محافظات.