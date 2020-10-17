عبد الحليم محمود .. إمام عصره الذى بشّر السادات بنصر أكتوبر

عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، الذى تحل اليوم السبت، ذكرى وفاته، إذ رحل عن عالمنا فى 17 أكتوبر عام 1978.

وُلد الشيخ عبد الحليم محمود فى قرية أبو أحمد، التابعة لمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية فى 12 مايو 1910، ونشأ فى اسرة دينية، ساعدته على حفظ القرآن الكريم فى الصغر، والتحق بالأزهر الشريف، وتعلم فيه، ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته، ونجح فى الحصول على درجة الدكتوراه سنة 1940.

الـ 27 من مارس عام 1973، كان علامة فارقة فى تاريخ الأزهر، حيث تولى عبد الحليم محمود، قيادة المشيخة، وهنا، بدأ الشيخ مسيرته لاستعادة هيبة المؤسسة، والتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية، ووقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالأزهر أو مناهجه التعليمية.

كان للأمام الراحل كرامات، لا تعد، ومن أهمها، تلك التى بشر فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالانتصار خلال حرب أكتوبر، قبل اندلاعها بأيام قليلة.

ومن المشهور عن إمام العارفين، أنه ذهب للرئيس السادات، فى الثالث من أكتوبر، حيث كان "السادات" يحضر حينها للحرب، ويرفض دخول أحد عليه، مهما كانت الأسباب، ومع إصرار الشيخ، سُمح له، ليبشر الرئيس بالنصر، حيث رأى النبى صلى الله عليه وسلم، يعبر قناة السويس، بصحبة جنود مصر، وما كان من الرئيس السادات عند سماع الرؤية وتفسيرها، إلا أن فرح، وبكى، واحتضن الشيخ بشدة.

للشيخ أكثر من 60 مؤلفا فى التصوف والفلسفة، لعل أشهرها: "أوروبا والإسلام"، و"التوحيد الخالص "أو "الإسلام والعقل"، و"أسرار العبادات فى الإسلام"، و"التفكير الفلسفى فى الإسلام"، و"القرآن والنبى"، و"المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلى".