تعرف على أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2020 وكيفية الاستفادة منها.. تفاصيل

تسعى وزارة النقل للتخفيف عن الطلاب الذين يستخدمون مترو الأنفاق في فترة الدراسة، حيث تتيح الشركة القومية لإدارة وتشغيل شبكة مترو الأنفاق، تخفيضات كبيرة للطلاب على أسعار رحلاتهم لتخفيف النفقات عنهم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار اشتراك المترو للطلاب 2020-2021، وطريقة الاشتراك للحصول على الخصم.

طريقة عمل اشتراك مترو الأنفاق للطلبة

_ يسمح مترو الأنفاق للطلاب عمل اشتراكات ربع سنوية لا يتم تجديدها تلقائيا.

_ الحصول على اشتراك مترو الأنفاق من خلال شباك الاشتراكات المتواجد في كل المحطات وطلب نموذج استخراج بطاقة جديدة.

_ يملأ الطالب بياناته من خلال الشباك وعدد المحطات من خلال محطتي الركوب والنزول واللتين تكونا الأقرب من محل إقامته والأقرب من الجامعة.

_ يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب بالكلية لختم النموذج ثم تسليمه مرة أخرى إلى مكتب الاشتراكات لاستلام البطاقة.

أسعار اشتراكات المترو للطلبة

وحددت الشركة المصرية أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2020-2021 على النحو التالي:

8 محطات سعر الاشتراك 33 جنيها.

16 محطة سعر الاشتراك 33 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 33 جنيها

39 محطة سعر الاشتراك 41 جنيها.

أماكن تواجد مكاتب الاشتراك

1 - الخط الأول

في محطات حلوان، وعين حلوان، والمعادي، ودار السلام، والزهراء، وأحمد عرابي، والشهداء، وحدائق الزيتون، وعين شمس، وعزبة النخل، والمرج، والمرج الجديدة.

2 - الخط الثاني

في محطات كلية الزراعة، والمظلات، وروض الفرج، ومسرة، والشهداء، والعتبة، والدقي، وجامعة القاهرة، الجيزة، المنيب.

3 - الخط الثالث

تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، وهليوبوليس، والعباسية، والعتبة.