صور.. وزيرا الشباب والبيئة يطلقان فعاليات مبادرة مصر الجميلة

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم السبت، فعاليات مبادرة "مصر الجميلة" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويتم تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز شباب فى جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





يشارك فى المبادرة الشباب والفتيات متطوعى مراكز شباب مصر، وتتضمن المبادرة نظافة عامة ورفع المخلفات والقمامة، وزراعة عدد من الأشجار، وتعقيم وتطهير عدد من المناطق مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى، اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية فى تنفيذ مبادرات تحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ على البيئة، وتعكس دور الشباب فى الحفاظ على البيئة، والمشاركة فى تجميل المجتمع المحيط به.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحرص على تفعيل الدور المجتمعى لمراكز الشباب فى جميع المحافظات فى ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم إمكانياتها وخدماتها للمجتمع المحيط بها بمشاركة النشء والشباب، وتتم المتابعة والتقييم لأداء مراكز الشباب بشكل دورى، وتحفيز المراكز المتميزة فى إطار النهج الذى تتبعه الوزارة لتطوير تلك المراكز ليس فقط على صعيد البنية التحتية بها، وإنما أيضًا على مستوى التطوير والارتقاء الإدارى والخدمى لها".

وثمن الوزير، على الدور المجتمعى للشباب، وحرصهم على إطلاق المبادرات البناءة التى تساهم فى تنمية المجتمع، والمشاركة مع الوزارة فى المشروعات والبرامج المجتمعية التى يتم تنفيذها، إيمانًا بدروهم الرئيسى فى عملية البناء والتنمية التى يشهدها الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن جانبها، رحبت وزيرة البيئة بجميع المشاركين فى المبادرة التى تؤكد مدى حرص الجميع على التعاون والتكاتف من أجل بيئة أفضل على أيدى الشباب والفتيات فى جميع المحافظات، لافتة إلى حملة "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.