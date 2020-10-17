صور.. الإسكندرية تستقبل العام الدراسى الجديد بالكمامات والأتوبيس الطائر

ورصد موقع "دوت الخليج" التزام المدارس بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب بدءا من طابور الصباح وحتى الفصول، والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات كإجراء وقائى.

وتضمنت الإذاعة المدرسية بطابور الصباح التأكيد على توعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى فقرة عن حرب أكتوبر المجيد 73.

ودخلت 32 مدرسة جديدة الخدمة فى الإسكندرية بإجمالى 671 فصلا، وذلك لأول مرة هذا العام، للحد من الكثافات بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدينة الساحلية.

ومن جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الأولوية لصحة الطلاب والحفاظ عليهم، قائلا:" لا تهاون فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.. وسيتم تطبيق القانون على أى مقصر".

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه وجه قافلة المتابعة التى تعرف بـ "الأتوبيس الطائر" للمرور على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات الوزارة.