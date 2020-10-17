اعتماد مقترح مصر بتنظيم استرداد الآثار المهربة مع دول الأمم المتحدة

أعلنت النيابة العامة، اعتماد مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لمقترحها بتنظيم التعاون الدولى فى مجال استرداد الآثار المهربة ومصادرة عائداتها.





واختُتمت أمس الجمعة، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمدينة فيينا.

وألقى المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف ومدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، بيانًا ختاميًا أشار خلاله إلى تقديم النيابة العامة المصرية مشروع قرار أمام المؤتمر فى دورته المشار إليها، لتنظيم التعاون الدولى فى مجال استرداد الممتلكات الثقافية الأثرية المسروقة ومصادرة الأموال المتحصلة منها، وذلك بعدما لوحظ خلو آليات التعاون الدولى فى هذا المجال من وجود إطار قانونى دولى لتنظيمه ومكافحة ما ترتكبه الجماعات الإجرامية المنظمة من جرائم نهب وتهريب تلك الممتلكات عبر الحدود الوطنية، وغسل العائدات المتحصلة عنها.

وتولت النيابة العامة المصرية رئاسة وفد مصر خلال فعاليات المؤتمر المشار إليه، والذى ناقشت فيه الدول الأطراف فى الاتفاقية مشروع القرار المقترح، وجرى اعتماده وإصداره من المؤتمر.