تكريم مدير البعثة التعليمية المصرية فى روسيا لنشاطه المتميز

كرم أليكسى تيفانيان ممثل الوكالة الفيدرالية لشؤون التعاون مع الدول المستقلة والمغتربون المقيمون فى الخارج والتعاون الإنسانى الدولى فى مصر، الدكتور محمد نصر الدين الجبالى، المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية المصرية فى روسيا الاتحادية، بدبلومة "التعاون الدولى" وذلك لنشاطه المتميز فى تطوير العلاقات الانسانية بين البلدين والتنظيم النموذجى للفعاليات الثقافية والثنائية منذ توليه مسؤولية المكتب الثقافى فى دولة روسيا الاتحادية.





وأشار الدكتور الجبالى، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الثقافة تعد جسرًا للتواصل البناء بين دول العالم وشعوبه بكل أشكالها، فهى القوة الناعمة لتصدير الدور الحقيقى لمصر وصورتها الإيجابية وتأثيرها الحضارى فى محيطها الإقليمى والدولى، متابعا: نحن نحرص على أن يكون الكتاب هو أصل التعاون خصوصا مع شعب مثل روسيا محب للقراءة، لذا فقد قمنا يتوثيق نشاطنا مع المكتبات والمتاحف الكبرى وتمكنا بالاتفاق مع متحف بوشكين من تقديم أنشطة المكتب الثقافى المصرى من داخل قاعاته.

وأضاف: شارك معنا الاحتفال بالذكرى الـ 68 لثورة يوليو كل من بياتروفسكى مدير متحف الارميتاج الذى نستعد معه لتقديم احتفالية مصرية كبرى العام القادم وبريماكوف رئيس "الوكالة الفيدرالية لشؤون التعاون مع الدول المستقلة والمغتربون المقيمون فى الخارج والتعاون الإنسانى الدولى"، كما نظمنا أيام الثقافة المصرية بالمكتبة الوطنية فى بطرسبورج ومكتبة الأدب الأجنبى فى موسكو.

واستكمل: بالتعاون مع منصة وزارة الثقافة الروسية قدمنا محاضرات أونلاين حول الفن المصرى والتى سجلت 500 ألف مشاهدة، كما تمكنا من إنشاء مكتبة داخل المكتب الثقافى فى موسكو أصبحت مصدرا مهما للطلاب الروس الذين يدرسون علوم الشرق.

وأضاف الجبالى أن نشاط المكتب الثقافى المصرى يحظى بالدعم الكامل من السفارة المصرية فى روسيا برعاية السفير إيهاب نصر.

وأكد اليكسى تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، أن الوكالة الفيدرالية قررت اختيار شخصية واحدة للتكريم هذا العام وكانت من نصيب "الجبالى"، وذلك للجهود الهائلة التى تصب فى دعم العلاقات الثنائية.

هذا وقدم شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، التهنئة للدكتور الجبالى على تكريمه، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا ومصر له تاريخ طويل، فقد لعب المكتب الثقافى ولأكثر من نصف قرن دورًا مهمًا في تعزيز هذا الارتباط، حينما افتتح أبوابه لأول مرة فى عام 1957 ومنذ ذلك الحين يعمل بلا كلل لتقوية الجسور الثقافية بين البلدين.