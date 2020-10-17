فى رسالة بالفيديو.. وزير التعليم يستعرض استعدادات الدولة للعام الدراسى

وقال الدكتور طارق شوقى، وفقا لبيان صحفى، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم فى ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمى المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسى.

وأضاف شوقى، أنه تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلاً عن توفير أماكن عزل داخل المدارس فى حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق فى ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

وتحدث وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو، عن مصادر التعلم التى سيتبعها الطلاب خلال العام الدراسى المقبل، وجاءت كالتالى:

الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيكون لهم الأولوية فى الحضور بالمدرسة لأن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادى، سيتم توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هى المصدر الرئيسى للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوى، فى هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت والذى سيتم تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" وهى منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التى أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

وتابع: "كما تم إنشاء مركز إلكترونى لتلقى الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى".

وتطرق الوزير للحديث حول القنوات التعليمية والتى سيتم إطلاقها رسميًا يوم الأحد 18 أكتوبر تحت اسم "مدرستنا" عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقى - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6، وسيتم الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلاً عن طباعته وتوزيعه على الطلاب فى المدارس.

وقدم وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو، نماذج من الدروس التعليمية والتى سيتم إذاعتها للصفوف الدراسية المختلفة عبر القنوات التعليمية "مدرستنا"، والتى ستنطلق يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكترونى موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التى سيتم إتاحتها من قبل الوزارة، فضلاً عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطور مهم فى طريقنا للتحول الرقمى، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومى وكود الطالب.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية من هنا وهى منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتم تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.

كما تحدث الدكتور طارق شوقى، عن مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية والتى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.

وتحدث الوزير عن المنصات الإلكترونية المختلفة والتى أطلقتها الوزارة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم فى التعلم فى ظل انتشار فيروس كورونا، وهى: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

واختتم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كلمته، بتوجيه رسالة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق خلال العام الدراسى الجديد، مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.