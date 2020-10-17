صور.. مدرسة وادى الملكات بالأقصر تستقبل طلابها بالبلالين

وقال الدكتور عبداللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم الاستعداد الجيد لهذا العام "الاستثنائى" من خلال تطوير عدد من المدارس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية وحماية الطلاب من فيروس كورونا، والتى تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس.

وذلك من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعى، والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية، وضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدى بالماء باستمرار، كما تم وضع بوسترات لرفع الوعى بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.

وأشار عمران، إلى أنه تم شرح ضوابط العمل لقيادات المديرية ومديرى الإدارات وأولياء الأمور لضمان عام دراسى جديد مميز، والتأكيد على سرعة إنجاز العمل والدقة وتذليل العقبات أمام الجميع، وتنقيح البيانات الموجودة بكل إدارة تعليمية مع مراعاة الدقة على أن يتم ذلك عن طريق أقسام الإحصاء وشئون الطلاب بالإدارات التعليمية.

وشدد مدير تعليم الأقصر، على تطبيق اللوائح المعتمدة والمعايير الثابتة والتعليمات المقررة قانونيًا من قبل التربية والتعليم، لافتًا إلى أنه تم التشديد على قيادات المديرية ضرورة التعاون لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة المقدمة، وقبول جميع الاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل والالتزام بتطبيقها فى حالة إنها فى صالح العمل، لضمان أفضل خدمات للأهالى والطلاب، مطالبًا أولياء الرجوع إلى المديرية لتقديم شكواهم لبحثها فى جميع الجوانب التعليمية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنهت استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.