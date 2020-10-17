الوطنية للانتخابات تستعد لطباعة بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج

وأوضح بيان صحفى، أن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة الخارجية، لإتمام التجهيزات اللازمة لعملية تصويت المصريين بالخارج.

وبدأت الهيئة فى وضع اللمسات النهائية لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب والتى ستعقد بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر الجارى ويومى 24,25 من نفس الشهر بالداخل، وقالت الهيئة الوطنية إنها ستقوم بطباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات المرحلة الأولى يومى 19 و20 أكتوبر الجارى وذلك بشأن المصريين المقيمين بالخارج والذين سبق أن سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية.

وأكدت الهيئة، أنه لن يسمح لأى مواطن لم يسجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية من المصريين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات، وأن الناخبين فى الخارج مدعون للدخول على موقع الهيئة خلال اليومين المحددين، وذلك لطباعة بطاقة إبداء الرأى وإرسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها، تمهيدًا للتصويت فى الخارج للمرحلة الأولى.