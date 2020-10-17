القوى العاملة : اتفاقية عمل جماعية تحقق مكاسب لـ 450 عاملا

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب رشيد، واللجنة النقابية بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل ومزايا مالية وعينية أفضل لـ450 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.





وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على احتفاظ العاملين بالشركة بجميع المزايا الواردة بلائحة الشركة، واحتساب المعاش على أساس أجر السنتين الأخيرتين وليس خمس سنوات.

وأضاف سعفان، أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على أن أجور العاملين وعلاواتهم الدورية والعلاوات الخاصة وحوافز الإنتاج والأجور، وجميع المزايا الموجودة والتى يتمتع بها العاملون تبقى كما هو منصوص عليه بلائحة الشركة وأحكامها وقانون العمل أيهما أفضل وكذلك القوانين المنظمة لذلك.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الشركة بموجب تلك الاتفاقية تلتزم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأجور العاملين فيها والمزايا الأخرى الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وبناء عليه يتم احتساب المعاش وجميع المستحقات التأمينية وفقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له .

وقع الاتفاقية عن الشركة حسين محمد أنور، بصفته عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحمدى فتحى التراس، بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب رشيد والممثل القانونى للاتحاد، وخالد عبداللطيف عيش، بصفته رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ومحمد أحمد الشناوى، بصفته رئيس اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة.

وقدم الوزير الشكر لطرفى الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما.