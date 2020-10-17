شعراوي يطلق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في ٣٧٥ تجمع ريفي في...

وزير التنمية المحلية يصل إلي الأقصر لعقد ورشة عمل مع ٧ محافظين

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إلي محافظة الأقصر ، لعقد ورشة عمل موسعة مع 7 محافظين، لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة " حياة كريمة".

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي عقب وصوله للأقصر .. المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يستهل وزير التنمية المحلية جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية ( القبلي قامولا ) لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة ، كما سيقوم الوزير شعراوي ومحافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال اللواء محمود شعراوي أنه تم تنفيذ مشروعات بحوالي ٥٢ مليون جنيه في ٣ قري بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها ١٤٣ قرية في ١١ محافظة .

وسيعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التي سيعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و اللواء أشرف الداودي ، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاصي محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، كما يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا .

ويشارك في الورشة أيضاً كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة و المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي شركات المياه وهيئة الابنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوي انه سيتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولي للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيد المرحلة الثانية علي مستوي ٣٧٥ تجمع ريفي في ١٤ محافظة .

كما سيعقب ذلك عقد حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلي اللجان المجتمعية بقري حياة كريمة ب٦ محافظات.