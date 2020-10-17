التعليم: لدينا خطة بديلة تعتمد على المنصات الإلكترونية حال وقف الدراسة

علق الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم على أول يوم من بدء العام الدراسى، قائلاً: بداية قوية وهناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب، كما أن هناك التزام من الطلاب بالزى المدرسى، موضحا أن المناهج سيتم بثها عبر القنوات التعليمية وشرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس، كما وجه نائب الوزير نصائح للطلاب قائلاً: بلاش يكون فى تزاحم وكل طالب يستخدم أدواته فقط".

وأوضح أن الوزارة والدولة حريصة على صحة أولادها، مشيرا إلى أن هناك خطة كبيرة للتعليم عن بعد تطبق فى المدارس من خلال المنصات الإلكترونية، وكل طالب لديه المصادر الملائمة لسنه، موضحا أن المسافة التباعدية بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر مع قياس درجة حرارة الطلاب.

واعترض أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد العميد أحمد سيد إبراهيم، الجيزة الإعدادية سابقا، نائب الوزير مؤكدين عدم قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية، إضافة لشكواهم من تزاحم الطريق.

وكشف نائب الوزير، أن هناك خطة بديلة فى حالة الدخول فى موجة ثانية من كورونا ووقف الدراسة والتعليم سوف يستمر من خلال المنصات الإلكترونية، موضحا أن الطلاب الذين بدأوا العام الدراسى حاليا وهم طلاب الصف الأول الإعدادي يصبحون قيادات فى المستقبل ونسعد بهم.

من جهته، أكد ناىب الوزير لأولياء الأمور، أن من لم يستطع سداد قيمة المصروفات الدراسية من حقه إجراء بحث اجتماعي داخل المدرسة ليتم تسديدها للطالب من خلال المشاركة المجتمعية.. كما شدد علي أن هناك قرارا وزاريا بالسماح بتقسيط المصروفات الدراسية وفقا لتيرمين دراسيين.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بالانصراف من أمام مدرسة السعيدية، قائلا: "أولادكم في أيدي أمينة، مفيش داعي للوقوف امام أبواب المدارس، مضيفا: مفيش داعي تعطلوا مصالحكم، مشددا على ضرورة الاهتمام بتوفير معقمات للطلاب، وتوفير صابون داخل حمامات المدرسة".