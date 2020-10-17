تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. مروان وقفشة والشحات وأجاى فى الهجوم

استقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.

ورغم الاستقرار على هذه التشكيل إلا أن هناك أكثر من سيناريو للجهاز الفنى لهذه المباراة، حيث يتم تجهيز الثنائى حمدى فتحى والسنغالى اليو بادجى للدفع بأى منهما.

ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.

واستقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بعد التشاور مع جهازه المعاون على الخطة التى سيلعب بها فى مواجهة الوداد المغربى وهى 4/3/2/1، من خلال الدفع بمحمد الشناوى فى مركز حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع أحمد فتحى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والتونسى على معلول، ويرغب موسيمانى فى اللعب بـ3 دفندرات فى وسط الملعب وهم المالى اليو ديانج، عمرو السولية وحمدى فتحى على أن يلعب أمامهما الثنائى حسين الشحات والنيجرى جونيور أجاى ويقود السنغالى اليود يانج الهجوم، بعد تفضيله على مروان محسن بسبب عامل السرعة.

وحذر موسيمانى مدافعى الأهلى من خطورة رباعى هجوم الوداد وليد الكرتى وإسماعيل الحداد وبديع أووك و كازادى كاسينجو، مطالباً لاعبى الوسط بمساعدة الدفاع لإيقاف خطورة مهاجمى الفريق المغربى قبل الوصول لمناطق الخطورة الحمراء.

وفرض موسيمانى سياجاً من السرية على تدريبات الفريق منذ وصوله المغرب لمنع تسريب الخطة للمعسكر الأخر، فى الوقت الذى أجرت بعثة الأهلى 3 مسحات طبية حتى الأن تنفيذا لتعليمات الاتحاد الافريقى الكاف بسبب تداعيات فيروس كورونا، فى الوقت الذى شدد الجهاز الطبى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، خاصة وأن مباراة الذهاب ستقام بعد 6 أيام فقط فى القاهرة ويحتاج الفريق لجهود كل لاعب.

على الجانب الآخر، أعرب ميجيل جاموندى مدرب الوداد المغربي عن تفاؤله قبل مواجهة الأهلى رغم خسارة لقب الدورى المحلى فى الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية لصالح الرجاء، متابعاً "لدينا بعض الإصابات، كالشيخ إبراهيما كومارا الذى لم يستعد جاهزيته بعد، وهناك مشكلة أخرى وهى عدم استعداد كل اللاعبين للمشاركة أمام الأهلي".

وأضاف :"أنا متفائل رغم كل شيء، لدينا خبرة كبيرة فى المسابقة الأفريقية، وسنقاتل من أجل بلوغ النهائي".، ويعول الوداد رغم الغيابات على سرعات الخط الأمامى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، تعينه قبل مواجهة الإياب فى القاهرة المقرر اقامتها الأسبوع المقبل.