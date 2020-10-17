القوى العاملة تعلن توفير 2442 فرصة عمل برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال النصف الثانى من شهرى أكتوبر ونوفمبر 2020.

وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، اليوم ، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى "برنامج طالبى العمل " www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان عن أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 600 فرد امن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه ، 515 عامل إنتاج ، 476 عامل خياطة ، 162 مشرف أمن ، 56 فنى لحام ، 50 فنى دوكو ، 20 فنى خراطة ، 20 فنى برادة ، 20 فنى فيبر ، 13 مندوب مبيعات ، 30 عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة ، و مهندس صيانة PLC يصل الراتب لـ 6000 جنيه ، و مهندس جودة ، و مهندس إنتاج ، ومدرس دراسات اجتماعية ، ومدرس علوم ، ومدرس رياضيات ، ومدرس لغة عربية خبرة 3 سنوات ولا يزيد السن عن 30 سنة ، ومحاسبين ، وأخصائى شئون عاملين ، ومصمم جرافيك ، ورسام اوتوكاد، ومدير إنتاج وميكانيكا إنتاج براتب 15 ألف جنيه حسب الخبرة ، وسائق كلارك ، وسائقى مبيعات ، وعمال تشغيل ماكينات ، وعمال طباعة .

كما تشمل الفرص مسئول مبيعات ، وعضو فريق ، وكاشير ، وعمال سنجر ، وعامل اورليه، وعامل مكواة ، وعامل مقصدار، ونجار، واسترجى ، وفنى تركيبات ، وفنى تحليج، وطباخ ، وشيف فول وطعمية، ومساعد شيف ، و بائعين وموظفى استقبال ، ومراقب جودة وعمال نظافة ، وعمال جرد، وعامل حقن ، وعامل تجميع، وعامل غزل .

وفيما يلى تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: