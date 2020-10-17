فايق: المجلس يهتم بالسياسة الضريبية لتأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يهتم بالسياسة الضريبية نظرا لتأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد فايق، خلال كلمته في أعمال المائدة المستديرة حول فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة، أن العدالة الاجتماعية هي أحد أهداف ثورة ٢٣ يوليو الثورة الأم ، وكذلك ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو .

وأوضح أن العدالة الاجتماعية لم تعد حكرا الآن على أي أيدلوجية مغيمة ، وأنها أصبحت فلسفة حكم ، وضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم التي تتمثل في العدل والمساواة ، مؤكدا أنه من خلال الضريبة يمكن ان تتدخل الدولة لمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على توازن المجتمع.