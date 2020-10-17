وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان طريق وادي الملوك

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الطريق المؤدي إلى وادي الملوك والبالغ طوله حوالي ٣ كيلو متر، وتم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية - إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.

ويتم تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل ، وبلغت تكلفة الطريق حوالي ٣ ملايين جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية في الطريق والذي يجرى تنفيذه حاليًا لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.