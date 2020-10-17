مصر للطيران: تسيير 54 رحلة جوية اليوم لنقل 5500 راكب لدول العالم

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم السبت، 54 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا، وثلاث رحلات إلي كل من دبي، جدة، ورحلتين إلي كل من إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5500 راكب.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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