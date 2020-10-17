القومي لحقوق لإنسان يناقش فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية

انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال المائدة المستديرة حول فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة.

بدأت الفعاليات في ظل اتباع إجراءات وقائية مشددة للحضور، كما حرص المجلس على تطبيق جميع الإجراءات ومنها التباعد الاجتماعي بين الحضور.

ومن المقرر أن تناقش المائدة المستديرة المحاور الآتية:

- النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية

- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية

- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر

ويشارك في أعمال المائدة المستديرة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ، وأساتذة القانون، والإعلاميين وممثلي الاحزاب السياسية.