القومي لحقوق لإنسان يناقش فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية

انطلقت صباح اليوم، السبت، أعمال المائدة المستديرة حول فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشاركة وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة.
بدأت الفعاليات في ظل اتباع إجراءات وقائية مشددة للحضور، كما حرص المجلس على تطبيق جميع الإجراءات ومنها التباعد الاجتماعي بين الحضور.
ومن المقرر أن تناقش المائدة المستديرة المحاور الآتية:
- النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية
- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية
- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر
ويشارك في أعمال المائدة المستديرة لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ، وأساتذة القانون، والإعلاميين وممثلي الاحزاب السياسية.
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