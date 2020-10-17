القوى العاملة: تعيين 347 شابا بينهم اثنان من ذوي القدرات و20 محضرا للمنشآت المخالفة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 347 شابًا، منهم اثنان من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1692 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 664 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار على أبو الحسن، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 56 عاملًا 45 ألفًا و500 جنيه، فضلًا عن تسجيل 53 عاملًا جديدًا بالمنظومة.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تمت تسوية شكوى واحدة منها، وتحويل 6 شكوى للقضاء، وحفظ أخري ، بالإضافة إلى 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلًا عن عمل 3 ندوات توعية للعمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة ، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا ، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال.

وقال إن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 304 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.