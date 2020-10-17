الدواء: ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها قامت على مدار الأسبوع الماضي بشن حملات تفتيش مفاجئ على 8 مؤسسات صيدلية ومخزن أدوية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما أسفرت الحملات أيضا عن ضبط أدوية مؤثرات علي الحالة النفسية بدون فواتير، وتم ضبط مخزن غير مرخص برفقة مباحث الأموال العامة، وعثر به على كميات من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية وبدون فواتير.
وأوضح أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، وأن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية في مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء في السوق المصري.
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