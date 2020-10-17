بمشاركة وزارة الدفاع.. مؤتمر جماهيري عمالي بالمؤسسة الاجتماعية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

بمشاركة ممثل عن وزارة الدفاع، تشهد المؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة والتابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 17-10-2020، مؤتمرًا جماهيريًا، للاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، ينظمه الاتحاد العام لشباب العمال تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

صرح بذلك اليوم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال محمد وهب الله.

وأكد محمد وهب الله على أن المؤتمر سوف يتحدث فيه نخبة من القيادات العمالية، احتفالا بتلك الذكرى المجيدة التي أكدت على تلاحم الشعب وفي القلب منه العمال مع جيشه الباسل، وقيادته السياسية الوطنية يحقق الانتصارات، مضيفًا أن المؤتمر الجماهيري فرصة لإبراز دور الملايين من عمال مصر في الوقوف بجانب دولتهم في مواجهة كل التحديات، مؤكدا أنهم مستمرون في هذه المساندة والدعم.

وأضاف وهب الله أن المؤتمر سوف يكرم عددا من أسر الشهداء والشخصيات العامة.

يجدر بالذكر بأنه يوجد شاشة عرض لمشاهدة مباراة الأهلي ×الوداد المغربي بعد انتهاء الاحتفال.