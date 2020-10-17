سيديكو تضخ 800 ألف عبوة من بدائل الرانيتدين المسرطن بالصحة والسوق الحرة

كشفت سيديكو الوطنية للأدوية إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة عن التوسع في انتاج مستحضرات علاج الحموضة وقرحة المعدة خاصة بعد اعلان الوزارة تعليق تصنيع 21 مستحضرا تحتوي على المادة الفعالة الرانيتدين التي ثبت احتوائها على شوارد مسرطنة.

وقال الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس إدارة سيديكو للأدوية إحدى شركات مجموعة أكديما الوطنية التابعة لوزارة الصحة والسكان في تصريحات اليوم أن الشركة تقوم بتنفيذ توجيهات الوزارة والدولة بتوفير المستحضرات الدوائية خاصة الناقصة في السوق مؤكدا أنه يتم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضخها في السوق توفيرا لاحتياجات المريض.

وأضاف خطاب أن قرار تعليق انتاج هذه المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة الرانيتدين خلف نقصا في السوق وكان لابد من التصرف سريعا والسعي لإنتاج البدائل لتوفيرها للمريض بشكل آمن وفعال وهو ما جعل الشركة تقوم بإنتاج مستحضر فاموتاك البديل الآمن للمستحضرات التي تم منع انتاجها لخطورتها بتركيزين 20 مجم بــ 11 جنيها و40 مجم بسعر 21 جنيها.

وتابع خطاب: يتم توفير 350 ألف عبوة لوزارة الصحة والسكان والجهات الحكومية بالتركيزات المختلفة بأعلى مستوى من الجودة في التصنيع مضيفا أن السوق الحر يتم ضخ فية أكثر من نصف مليون عبوة بالتركيزات المختلفة مشيرا إلى أنه يوجد تواصل مع كافة الجهات لمنع حدوث أي نقص في المستحضرات الهامة للمريض في حدود ما تقوم الشركة بتصنيعه

وقال : نستهدف استكمال الباقة الكاملة لكافة المستحضرات الهامة للسوق المصري تماشيا مع توجيها القيادة السياسية في توفير كافة الأدوية محليا بدلا من الاعتماد على المستورد مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات كبرى في انتاج العديد من الأصناف الحيوية المتعلقة بالأورام وغيرها.

وكان المنشور الذى حمل رقم 38 لعام 2019، وصادرا عن الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة ذكر ، أن القرار جاء بناءً على ما رصدته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية ودولية، ومنها التقرير الصادر عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية "FAD" وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية "EAM" وذلك بشأن المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض فى المعدة والتى تحمل الاسم العلمى "رانيتدين"، حيث تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروسامين تسمى "NDEM" بمستويات منخفضة.