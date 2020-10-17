وزيرة الصحة تتفقد اليوم عددا من المنشآت الطبية بالإسماعيلية

تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة استعدادات المحافظة للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





وبحسب بيان للوزارة، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة، والتى بدأت أول شهر أكتوبر من العام الماضى.

وأشار مجاهد، إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجارى تطويرها بالمحافظة، كما تعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الزيارة تتضمن متابعة خطة الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو 2019.