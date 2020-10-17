شاهد .. محافظ الإسكندرية لأولياء الأمور : أولادكم أمانة فى رقبتنا

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وهنأ المحافظ الطلاب، خلال جولته بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبده ببدء العام الدراسى الجديد، قائلا: "اللى مش قادر يجيب كمامة هنجبله.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم.. أهم حاجة صحتكم".
وأعلن الشريف، عن توفير كميات من الكمامات الطبية لكل مدرسة، وذلك من خلال الاستعانة بخطوط إنتاج الكمامات بالمدارس الفنية على مستوى الإسكندرية.
وطمأن المحافظ، أولياء الأمور على أبنائهم، قائلا: "أولادكم أمانة فى رقبتنا.. اتخذنا جميع الإجراءات الوقائية فى ظل المخاوف من فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم وصحتهم".
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