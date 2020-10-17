وأوضح بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يخدم هذا المشروع 4 قرى من بينها القبلى قامولا بإجمالى 50 ألف مواطن وبتكلفة حوالى 150 مليون جنيه.
وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على جهودها فى مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى قرى محافظة الأقصر.
وأكد الأهالى، أن قرية القبلى قامولا والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحى ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعراوى يضع حجر أساس مشروع الصرف بقرية القبلى .. والأهالى يشكرون الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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