شعراوى يضع حجر أساس مشروع الصرف بقرية القبلى .. والأهالى يشكرون الرئيس

وضع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرية "القبلى قامولا" التابعة لمركز القرنة وذلك ضمن خطة العام المالى 2020/2021 للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وأوضح بيان لوزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يخدم هذا المشروع 4 قرى من بينها القبلى قامولا بإجمالى 50 ألف مواطن وبتكلفة حوالى 150 مليون جنيه.

وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية، تقدم الأهالى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على جهودها فى مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى قرى محافظة الأقصر.

وأكد الأهالى، أن قرية القبلى قامولا والقرى المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحى ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة.