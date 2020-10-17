صور.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم السبت، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التى تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب بكليات الجامعة ضمن الاحتفال باستقبال الطلاب الجدد.





بحسب بيان للجامعة، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، رحب الخشت، بالطلاب القدامى والجدد، مؤكدًا لهم أن الجامعة تفتح ذراعيها لهم وتعتز بانضمامهم إليها، وأن المرحلة الجامعية هى مرحلة مهمة لأنها ستحدد مكانة كل طالب فى المجتمع.

ووجه رئيس الجامعة، نصائح للطلاب قائلًا: "على كل طالب ألا يجعل هدفه النجاح فقط، ولكن أن يصبح هدفه تكوين نفسه وعقله كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة، واستغلال الفرصة لتطوير المهارات وزيادة المعلومات لكى يكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأى".

وقال إنه سيتم توزيع مجموعة من الإصدارات والمجلات والكتب التى تستهدف إعادة بناء الوعى الوطنى لدى الطلاب، بالإضافة إلى توزيع دليل يوضح كيفية المشاركة أون لاين فى الأنشطة الطلابية التى ستعقد معظمها عن بعد عدا بعض الألعاب الرياضية والأنشطة التى تستوجب المشاركة البدنية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وأكد أنه تم وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكترونى بالكليات خلال العام الدراسى الجديد 2020 - 2021، وإطلاق منصة تعليمية ذكية على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات عالمية، وتقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعى، والتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى المركزى ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافية.