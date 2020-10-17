صور: انتخابات مجلس النواب .. حزب الشعب الجمهورى يبحث دعم مرشحيه ببنى سويف

عقد أحمد الألفى، أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهورى، لقاء تنظيمًا لأمانة الحزب فى محافظة بنى سويف، حضره الدكتور جاب الله سيد أحمد، القائم بأعمال أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور طارق الوكيل، أمين التنظيم بالمحافظة، وشريف هلال، وعبدالحميد عاطف، أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب، وعدد من أعضاء أمانة المحافظة.





وتناول اللقاء خطة دعم محمد سيد محمد جنيدى، مرشح الحزب على المقاعد الفردية فى الدائرة الثانية بمحافظة بنى سويف ومقرها مركز ناصر، بالإضافة إلى أحمد على عباس أبوزيد، مرشح الحزب على المقاعد الفردية فى الدائرة الرابعة ومقرها مركز ببا، وعبير الحلوانى، ممثلة الحزب والمحافظة فى القائمة الوطنية من أجل مصر.

ومن جانبه، قال أحمد الألفى، أمين تنظيم الحزب خلال كلمته، إن حزب الشعب الجمهورى، كيان كبير يعمل وفق لوائح داخلية وقواعد عمل تنظيمية لا مجال لكسرها، ومن تسوّل له نفسه ذلك يتم فورًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية تجاهه، مشيرًا إلى أن الحزب له تواجد كبير فى محافظة بنى سويف سواء عن طريق قواعده الشعبية أو الأمانة الجيدة الجارى استكمال تشكيلها، أو حتى عن طريق التمثيل النيابى، فنائب رئيس الحزب وممثله فى مجلس الشيوخ ينتمى إلى محافظة بنى سويف.

وأضاف أن "الحزب وقياداته وشبابه لا يعملون إلا لصالح الوطن ورفعة الحزب وتقدمه دائمًا، ولا مجال أبدًا لتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة"، موضحًا أن محاولة بعض الشخصيات تشويه الحزب بأى الطرق الملتوية سيتم حيالها اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ للحزب حقه الأدبى والقانونى تجاه هؤلاء المغرضين.

وأوضح الألفى، فى كلمته مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بخطة دعم مرشحى الحزب على المقاعد الفردية، وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشددًا على التزام الحزب تجاه الائتلاف الوطنى والقائمة الوطنية من أجل مصر.