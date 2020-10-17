إنفوجراف: تعليمات وزير التنمية المحلية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان

عقد محمود شعراوى، وزارة التنمية المحلية، أمس الجمعة، اجتماعًا مع عدد من رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومساعديهم "بينهم 3 أشخاص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة".





ويتناول الإنفوجراف 10 تعليمات من وزير التنمية المحلية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات: يذكر أن الاجتماع جاء على هامش ختام البرنامج التدريبى، الذى نظمته الوزارة، على مدار 5 أيام بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

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