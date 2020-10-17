تابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الأعمال الجارية بالطريق المؤدى إلى وادى الملوك البالغ طوله حوالى 3 كيلو متر، والذى تم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية، إحدى شركات وزارة النقل، باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة فى صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.





وأوضح بيان لوزارة التنمية المحلية، أنه يتم تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والنقل، وبلغت تكلفة الطريق حوالى 3 ملايين جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية. كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر، الطريق الرابط بين الطريق الصحراوى الغربى والطريق الزراعى الشرقى، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية فى الطريق والذى يجرى تنفيذه حاليا لخدمة مواطنى محافظتى الأقصر وقنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التنمية ومحافظ الأقصر يتابعان أعمال تطوير طريق وادى الملوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.