وزير التنمية المحلية ومحافظ الاقصر يتفقدان طريق وادي الملوك

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الطريق المؤدي إلي وادي الملوك البالغ طوله حوالي ٣ كيلو متر ، والذي تم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية - إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.

ويتم تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات ، ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل ، وبلغت تكلفة الطريق حوالي ٣ مليون جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية في الطريق والذي يجري تنفيذه حالياً لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا .