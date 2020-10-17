وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يضعان حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي بقرية...

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بوضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية ( القبلي قامولا ) التابعة لمركز القرنة وذلك ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع ٤ قري من بينها القبلي قامولا بإجمالي عدد سكان ٥٠ ألف مواطن وبتكلفة حوالي ١٥٠ مليون جنيه .
وخلال زيارة وزير التنمية المحلية والمحافظ للقرية ، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية علي جهودها في مبادرة حياة كريمة ، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات في قري محافظة الأقصر .
وأكد الأهالي أن قرية القبلي قامولا والقري المجاورة لها شهدت تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحي ومياه شرب وخدمات صحية وكهرباء وتوفير معدات النظافة .
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